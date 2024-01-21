Суд наказал орловца, закрывшегося от полиции в машине

Мужчина отказался от проверки тонировки и поплатился за это.

Любопытное и показательное дело об административном правонарушении в отношении гражданина, воспрепятствовавшего исполнению служебных обязанностей сотрудником полиции, рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. В пресс-службе суда пояснили, что фигурантом стал житель города Дмитровска. Правонарушение он совершил совсем недавно, в январе 2024 года. Из материалов следует, что мужчина находился за рулем своего автомобиля и двигался по улицам Дмитровска.

Его машина была остановлена для проверки инспектором ГИБДД. Полицейскому показалась подозрительной тонировка автомобиля. Напомним, что законом установлены четкие требования к степени светопропускаемости стекол. Если она превышена, водителю обычно предлагают исправить данный недостаток, причем зачастую это можно сделать прямо на месте. Ему отводят определенное время, и если по истечении срока тонировка останется на месте, автовладельца могут оштрафовать.

Однако в данном случае сотруднику Госвтоинспекции ОМВД по Дмитровскому району тонировку даже не удалось проверить. Дело в том, что водитель «не предоставил транспортное средство, путем запирания двери, для измерения светопропускаемости стекол». Данные действия были расценены как воспрепятствование исполнению сотрудником полиции служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в соответствии с частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В пресс-службе суда напомнили, что санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административной арест на срок 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов. В ходе судебного заседания судья пришел к выводу о виновности гражданина в совершении административного правонарушения и при назначении наказания учел характер совершенного деяния, личность виновного, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность. В результате правонарушителю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Впрочем, постановление суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»