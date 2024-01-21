Виновник гибели 18-летней девушки получил срок

Под Орлом суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, вынесен приговор в отношении гражданина С. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Преступление совершено в конце февраля 2023 года.

«Компания молодых людей, в том числе и подсудимый, распивали спиртные напитки в баре, – следует из сообщения суда. – С. предложил двум девушкам и трем парням, один из которых был несовершеннолетним, покататься на его машине, на что они все ответили согласием. Они купили еще водки и закуски и продолжили распивать спиртное в гараже одного из молодых людей, а затем на поляне в районе деревне Вязки Орловского муниципального округа Орловской области».

Затем подсудимый решил прокатить своих приятелей «с ветерком». В суде было установлено, что он вел машину со скоростью свыше 100-110 км/час, а в зимних условиях такая скорость не обеспечивала безопасность дорожного движения. В результате молодой человек не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Увы, ДТП оказалось смертельным – от полученных травм погибла 18-летняя девушка, а еще три участника аварии получили тяжелые травмы.

Виновник ДТП с летальным исходом получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, отбывать которое он должен в колонии-поселении. Кроме того, суд на 2 года и 11 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»