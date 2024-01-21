Полиция побеседовала с водителями автобусов

В Орловской области с перевозчиками проводят профилактические беды.

В Орловской области сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия. В частности, беседы ведутся с водителями пассажирского транспорта, в том числе школьных автобусов. Попутно полицейские осматривают машины, проверяя их техническое состояние. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на днях, например, сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД по Покровскому району в целях снижения риска дорожно-транспортного травматизма встретились с водителями МУП «Пассажирские перевозки».

«В беседе с водителями полицейские рассмотрели вопросы неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, в частности, при перевозке несовершеннолетних пассажиров, обратили внимание на обязанность пассажиров быть пристегнутыми во время движения автобуса, – рассказали в ведомстве. – Сотрудник Госавтоинспекции призвала работников сферы пассажирских перевозок снижать скорость при проезде пешеходных переходов, быть внимательными на слабо освещенных участках дороги, вблизи образовательных учреждений. Также участникам беседы напомнили о необходимости соблюдения режима труда и отдыха».

Особое внимание водителей автотранспортного предприятия было обращено на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, отмечено в сообщении. В частности, полиция разъяснила им особенности эксплуатации транспортных средств в сложных погодных условиях, призвала не нарушать Правила дорожного движения и быть ответственными за сохранение жизней и здоровья пассажиров.

К слову, в 2023 году в Орловской области водителями автобусов было допущено 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 25 пострадали. По данным регионального УМВД, в целях снижения аварийности и контроля за эксплуатацией пассажирского автотранспорта было возбуждено 1235 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. Кроме того, в 2023 году было привлечено к ответственности 1033 юридических и должностных лиц, выявлено 8148 нарушений в сфере перевозки пассажиров автобусами, в органы государственного контроля (надзора в соответствии с компетенцией) было направлено 34 информации.

ИА «Орелград»