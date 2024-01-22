Дорогу к селу Маслово сделают безопаснее для пешеходов

За 21 млн рублей «Орелэнерго» должно сделать тротуар и освещение.

Подрядчика определили в ходе открытого конкурса. Была подана только одна заявка на участие – ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго». Она признана соответствующей требованиям. Цена контракта – 21 553 760. Предусмотрен аванс в размере 30%. Подрядчик должен выполнить работы по устройству искусственного электроосвещения и пешеходных дорожек на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Орел – Знаменское» – Маслово. Срок исполнения контракта – 2 сентября 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

ИА “Орелград”