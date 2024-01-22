В Орле взносы на капремонт вырастут вдвое за 20 лет

Прогнозный рост платы до 2044 года утвердил губернатор.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области с 1 января 2024 года начал действовать новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса РФ его утвердил губернатор Андрей Клычков. В текущем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 11,68 рубля за один квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме.

Однако губернатор также утвердил прогнозный план изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт в течение срока реализации региональной программы. Прогнозный индекс повышение размера взноса составляет 4 процента в год. Таким образом, в 2025 году прогнозируемый минимальный размер взноса на капремонт составит 12,15 рубля за один квадратный метр, в 2026 году – 12,64 рубля.

В целом прогноз повышения платы расписан по 2044 год включительно, когда ежемесячная плата за капремонт вырастет до 25,62 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Иными словами, за 20 лет размер взноса должен увеличиться примерно в два раза. Для сравнения в минувшем 2023 году минимальный размер взноса на капремонт составлял 10,35 рубля в месяц за один квадратный метр.

Тем же постановлением губернатор Клычков утвердил примерный перечень необходимых услуг и работ по капитальному ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса. Например, для типового кирпичного пятиэтажного дома на 80 квартир с подвалом 1965 года постройки предусмотрены: ремонт, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем тепло- и электроснабжения, фундамента и отмостки, а также установка коллективных общедомовых приборов учета.

ИА «Орелград»