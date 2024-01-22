Дорогу к «Светлой жизни» оценили в 40 млн рублей

Цифра удивила губернатора Орловской области.

О планах по ремонту на совещании в администрации региона 22 января рассказал мэр Орла Юрий Парахин. По словам градоначальника, готова проектно-сметная документация на проведение капремонта проезда к озеру «Светлая жизнь». Ориентировочно, 390 метров обойдутся бюджету в 40 млн рублей. В перечень работ включены создание парковки, ремонт полотна, обустройство тротуара и велодорожки, освещение, установка остановочного павильона. Планируется, что проект выйдет из экспертизы по определению достоверности проектной стоимости к началу марта, сообщил Юрий Парахин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что стоимость удивляет (и не только по этому объекту). Глава региона попросил оценить проекты, чтобы “не было излишков”.

ИА “Орелград”