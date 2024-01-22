Орловчанка подозревается в незаконном получении чернобыльских выплат

По текущей версии, она обманула государство на 311 тысяч.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, подозреваемая – мать двоих детей. В её отношении возбуждено дело о мошенничестве при получении выплат (в крупном размере). Наказанием может стать штраф, принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до шести лет.

Установлено, что гражданка и её дети были зарегистрированы в Болховском районе – в зоне с льготным социальным и экономическим статусом. Ежемесячно ей начислялись денежные выплаты, пособие по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, компенсация на питание с молочной кухни.

Однако в определённый момент женщина и её дети переехали в другой район, на территорию, которая не имеет такого же статуса. Орловчанка не сообщила в Социальный фонд о смене места жительства. Таким образом, в период с февраля 2018-го по декабрь 2023-го она незаконно получила около 311 тысяч рублей.

В настоящее время полиция продолжает следствие по делу и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»