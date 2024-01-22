В Орле издадут сборник историй о волонтёрах СВО

Сбор текстов начинается сегодня.

Книгу планируется издать в рамках проекта под названием «Путь героев». Она выйдет как в традиционном, так и в электронном виде. Её составят истории о волонтёрах СВО из Орловской области, которые оказывают активную помощь фронту. В отдельный раздел войдут стихи и тексты песен, связанные с темой специальной военной операции.

Сборник планируется выпустить в мае этого года. Истории о волонтерах и творческие работы можно прислать до 1 апреля на электронный адрес put.geroev@yandex.ru.

«Знаю много земляков, которые каждый день собирают гуманитарную помощь для наших бойцов. Отдают последнее. Они не боятся ездить в самые опасные места, они знают, что там их ждут, что там они нужны… Об этом единстве простых людей вокруг наших бойцов и Родины этот проект, о жителях Орловщины, которые просто помогают и делают все для Победы. Мы хотим, чтобы сборник попал в школы, к молодежи», – рассказала руководитель проекта Елена Большакова.

Подробная информация размещена в группе проекта «Путь героев» «ВКонтакте».

ИА «Орелград»