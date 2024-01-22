Клычков поручил найти 2,6 млрд рублей на ремонт сетей электротранспорта

Губернатор надеется на мэра Орла и руководителя департамента дорожного хозяйства.

Планы по комплексному ремонту улиц Карачевской, Гостиной, Пушкина обсудили на заседании в обладминистрации 22 января. Мэр Орла Юрий Парахин доложил, что 27 декабря получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. Стоимость – 2,6 млрд рублей. Она обосновывается большим объемом работ.

«Входит новое трамвайное полотно, замена электросетей, столбов, укладка электро- и слаботочных систем под землю в колодцы, замена асфальтового покрытия», – перечислил градоначальник.

«Это, безусловно, финансовоемкий проект, – отметил губернатор Андрей Клычков. – Время настало. Сети под новые трамваи непригодны. Алексей Сергеевич [Субботин] и Юрий Николаевич [Парахин], это ваш общий KPI – добиться выделения средств из федерального бюджета».

Глава региона отметил, что сейчас нет прямой программы, но при наличии ПСД нужно попытаться пройти эту дорогу. Проект позволит заложить основу программы по реформированию электротранспорта, «чтобы он был сохранен и работал в новых параметрах».

ИА “Орелград”