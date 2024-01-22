В Орле подрядчика оштрафовали за неспешный капремонт

Компания приводила в порядок дом на Гуртьева, 10.

Это кирпичная пятиэтажка с двумя подъездами, построенная в 1961-м году. Здание находится рядом со сквером Гуртьева.

В доме взялись делать капремонт. Региональный фонд заключил контракт с «Ремонтно-строительным управлением – 2». Однако работы не были завершены в оговоренные сроки.

Прокуратура Советского района провела проверку и выявила нарушения. В итоге в отношении гендиректора компании возбудили административное дело.

Мировой суд привлёк его к ответственности в виде штрафа. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»