В Орле подрядчика оштрафовали за неспешный капремонт

22.1.2024 | 12:05 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Компания приводила в порядок дом на Гуртьева, 10.

Фото: wikimapia.org

Это кирпичная пятиэтажка с двумя подъездами, построенная в 1961-м году. Здание находится рядом со сквером Гуртьева.

В доме взялись делать капремонт. Региональный фонд заключил контракт с «Ремонтно-строительным управлением – 2». Однако работы не были завершены в оговоренные сроки.

Прокуратура Советского района провела проверку и выявила нарушения. В итоге в отношении гендиректора компании возбудили административное дело.

Мировой суд привлёк его к ответственности в виде штрафа. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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