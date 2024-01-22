На «Лыжню России» зарегистрировались уже 200 орловцев

Ожидается, что это число вырастет в 10 раз.

Об этом рассказал глава Департамента физкультуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Массовая лыжная гонка пройдёт 10 февраля. В этом году она посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Центральный старт состоится в Урочище «Медведевский лес» (его официальный адрес – Орёл, Рощинская, 12). Также свои гонки пройдут в 17 других муниципальных образованиях Орловской области.

Зарегистрироваться для участия в данном мероприятии можно через Госуслуги. На сегодняшний день это сделали около 200 жителей нашего региона.

Участникам в возрасте до 17 лет включительно понадобится наличие допуска врача. Остальным, от 18 лет и старше – либо наличие допуска врача, либо подпись, подтверждающая, что гражданин сам несёт персональную ответственность за своё здоровье.

Гонка пройдёт на трёх дистанциях:

1 километр – (для юношей и девушек 2012 года рождения и младше),

3 километра (для юношей и девушек 2009 – 2011 годов рождения, а также мужчин и женщин 1969 года рождения и старше),

5 километров (для юношей и девушек 2006 – 2008 годов рождения, а также мужчин и женщин 2005 – 1970 годов рождения).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»