Орловская полиция подвела итоги работы за год

22.1.2024 | 17:56 Закон и порядок, Новости

Раскрыто около 3,5 тысяч преступлений.

Фото: УМВД России по Орловской области

Расширенное заседание коллегии Управления МВД по нашему региону состоялось сегодня. Основные показатели озвучил главный полицейский Орловщины Юрий Савенков.

Всего за год в области раскрыто 3559 преступлений. В том числе, 902 относящихся к категориям тяжких и особо тяжких.

Кроме того, раскрыто 65 преступлений, совершённых членами организованных групп. Также выявлено 649 преступлений экономической направленности. Из них 269 относятся к тяжким или особо тяжким, а 90 совершены в крупном или особо крупном размерах.

«В основе достигнутых результатов лежит высокий уровень профессионализма и верность избранному делу. Всему личному составу УМВД России по Орловской области выражаю благодарность за профессионализм, ответственность, самоотдачу, оперативность, добросовестное отношение к работе и безупречное выполнение служебного долга!», – заявил спикер областного совета Леонид Музалевский, принимавший участие в коллегии.

Ранее стало известно, что Орловщина заняла 18-е место по России по уровню преступности в минувшем году.

ИА «Орелград»


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