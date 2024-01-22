Орловская полиция подвела итоги работы за год

Раскрыто около 3,5 тысяч преступлений.

Расширенное заседание коллегии Управления МВД по нашему региону состоялось сегодня. Основные показатели озвучил главный полицейский Орловщины Юрий Савенков.

Всего за год в области раскрыто 3559 преступлений. В том числе, 902 относящихся к категориям тяжких и особо тяжких.

Кроме того, раскрыто 65 преступлений, совершённых членами организованных групп. Также выявлено 649 преступлений экономической направленности. Из них 269 относятся к тяжким или особо тяжким, а 90 совершены в крупном или особо крупном размерах.

«В основе достигнутых результатов лежит высокий уровень профессионализма и верность избранному делу. Всему личному составу УМВД России по Орловской области выражаю благодарность за профессионализм, ответственность, самоотдачу, оперативность, добросовестное отношение к работе и безупречное выполнение служебного долга!», – заявил спикер областного совета Леонид Музалевский, принимавший участие в коллегии.

Ранее стало известно, что Орловщина заняла 18-е место по России по уровню преступности в минувшем году.

ИА «Орелград»