Под Орлом заработал новый ФАП

На его постройку ушло всего несколько месяцев.

ФАП находится в Орловском муниципальном округе в деревне Шепино. Сообщения о его строительстве появились в СМИ в начале ноября. Как сегодня сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, здесь уже принимают пациентов.

Модульную конструкцию возвели вместо старого здания пункта. Строительство обошлось примерно в 4,5 миллионов рублей. Оно велось по национальному проекту «Здравоохранение» и федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как рассказала заведующая ФАПом Наталья Малышева, в предыдущем здании до пункта размещалась школа. Ещё раньше этот ФАП базировался в одной постройке с колхозной столовой. Таким образом, новое здание – первое, выстроенное специально для данного медицинского учреждения.

«Внутри оборудование тоже капитально обновили: есть все необходимые укладки, дефибриллятор, электрокардиограф», – рассказала Малышева.

Данный фельдшерско-акушерский пункт обслуживает около 600 пациентов из шести населенных пунктов: села Паслово, посёлка Какуринка, деревень Ботавина, Ломовец, Заречная и Шепино. Треть из них – это дети и пенсионеры.

ИА «Орелград»