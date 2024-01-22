На Орловщине примут меньше соотечественников, чем планировалось

Губернатор Андрей Клычков сократил ожидаемые индикаторы госпрограммы.

Глава Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В частности, действие программы продлено еще на один год – по 2026 год включительно. Объем финансирования из средств областного бюджета составляет 211,9 тысячи рублей, из средств федерального бюджета – 2,652 миллиона рублей. Раньше объемы финансирования были запланированы в сумме 242,9 тысячи и 2,962 миллиона рублей соответственно, то есть финансирование программы немного сократилось.

Впрочем, в паспорте сказано, что на реализацию мероприятий возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Орловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей. Дополнительные средства могут поступить в случае заключения соответствующего соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Орловской области о предоставлении субсидии.

Изменил губернатор и ожидаемые конечные результаты реализации программы. Теперь она предусматривает вселение на территорию Орловской области 960 соотечественников, в том числе 320 участников программы и 640 членов их семей. Так, в 2024-2026 годах планируется вселение по 20 участников и 40 членов их семей, в том числе как минимум двух соотечественников, имеющих двух и более детей. Отметим, что предыдущей версией программы планировалось вселение 1440 соотечественников: 480 участников программы и 960 членов их семей.

«Согласно прогнозу социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года меры государственной миграционной политики, в том числе привлечение на постоянное место жительства в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, позволят сократить миграционную убыль населения, – говорится в актуализированном паспорте программы. – Прогноз развития миграционной ситуации предусматривает миграционный прирост населения во все годы прогнозируемого периода, который с 2020 по 2026 годы составит примерно от 20 до 80 человек в год».

По мнению авторов документа, запланированная программой численность участников госпрограммы и членов их семей за 2020-2026 годы (960 человек) соответствует предусмотренным прогнозом социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года показателям миграции. Она также обеспечивает численное соответствие потребности экономики в восполнении выбывающих по естественным причинам трудовых ресурсов, а также потребности экономики для реализации экономических и инвестиционных проектов.

ИА «Орелград»