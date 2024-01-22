В Орле проведут акцию в память о блокадном Ленинграде

Патриотическое мероприятие будет организовано областной библиотекой.

Патриотическая акция «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» пройдет 25 января в 13.00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она будет приурочена к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В литературно-музыкальной композиции будут использованы документальные источники, кадры кинохроники, воспоминания жителей блокадного Ленинграда, прозвучат стихи Ольги Берггольц, фрагменты знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.

«На мероприятии мы попробуем объединить взгляды ученых, поэтов и простых жителей на событие, которое вошло в нашу историю, сердце и память как 900 дней блокады Ленинграда, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Вы услышите, как выживали люди в тех невероятно тяжелых условиях, как неимоверные трудности и лишения не сломили волю защитников и жителей блокадного города».

В заключение встречи все собравшиеся могут принять участие в акции «Блокадная ласточка», которая напомнит, что даже в страшное время блокады Ленинграда люди не сдавались, не падали духом и ждали добрых вестей с фронта. Организаторы подчеркивают: Ленинград навсегда останется символом мужества, стойкости, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского народа.

Кроме того, с 22 января по 12 февраля в зале периодики библиотеки имени Бунина будет работать выставка «Ленинград – жив». Основу экспозиции составят воспоминания и мемуары людей, перенесенных все ужасы блокады, опубликованные в литературно-художественных журналах: «Москва» и «Нева». Также будут представлены такие издания, как «Родина», «Вопросы истории», «РФ сегодня», «Свой» и др., на страницах которых можно найти статьи о боевых действиях войск СССР против вооруженных сил Германии и Финляндии в начале войны.

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Военно-исторический журнал» предлагают архивные материалы, фотодокументы военной поры, – добавляют организаторы. – При организации экспозиции были использованы материалы редкого фонда библиотеки – журналы: «Звезда», «Знамя», «Работница» и другие 1944 года, где по «горячим следам» описывался прорыв ленинградской блокады и воинские подвиги наших солдат».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»