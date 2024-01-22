За орловскими лесами будут следить беспилотники

22.1.2024 | 10:29 Новости, Общество

В 2024 году на их приобретение запланировано 4,5 млн рублей.

ИА “Орелград”

О покупке беспилотных летательных аппаратов на совещании в администрации Орловской области 22 января рассказал начальник управления лесами Александр Насонов. По словам чиновника, в ближайшее время будет получено техзадание на аппараты, два сотрудника в начале февраля будут направлены на обучение.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что необходимо проработать вопрос использования БПЛА в условиях закрытого неба над регионом.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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