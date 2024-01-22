По школе на Зеленина в Орле «странная ситуация»

22.1.2024 | 17:27 Новости, Образование, Строительство

Объект должны были сдать в 2022, 2023…

Фото: vk.com/parakhin_yuri

В очередной раз к проблеме долгостроя вернулись на заседании профильного комитета облсовета 22 января. Начальник Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов к депутатам не явился. Областные чиновники не включились в обсуждение.

«По школе странная ситуация, – констатировал председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков. – 14 января случайно оказался на совещании у Ивановского (первый заместитель губернатора). Чиновников понуждают принять школу», – рассказал Рыбаков.

Депутат напомнил, что кто бы как не просил, надо действовать по закону. Также напомнил о судьбе Васильева, который отправился в колонию из-за махинаций в лагере «Ветерок», Дениса Блохина, получившего условный срок из-за сомнительных приемок.

Напомним, стоимость школы уже более 1,14 миллиарда. На объекте выявлено мошенничество. Дело расследуется. Недавно ОМЗ отсудил у подрядчика «Техспецкомплект» почти 14 млн рублей за упущенные сроки строительства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования