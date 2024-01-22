Для новой школы в Овсянниково предложили найти новое место

22.1.2024 | 17:00 Новости, Образование, Строительство

Выбранное не сильно подходит, считают в Орелгосзаказчике.

Фото: www.google.com

Планируемая школа столкнулась с проблемами на этапе изучения участка. О некоторых поговорили на заседании профильного комитета облсовета 22 января.

«Объект тяжелый, – оценил заместитель начальника КУ «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков. – Место не сильно подходит. Там на хватает земли, там сложно и с коммуникациями, и с техническими условиями. Далеко, дорого».

Электричество – на Московском шоссе, в нескольких километрах. Ливневку предложили вывести на улицу Тульскую. Канализация в Овсянниково подходит с оговорками. Технические условия на подключение даны. Но сеть, по мнению председателя комитета Виталия Рыбакова, с начала ввода в эксплуатацию неисправна: наблюдаются просадка, заиливание, трещины в стыках. Проблема с газоснабжением – точка подключения в районе ТЦ «Рио». Часть участка, отведенного под школу, попадает в охранную зону ЛЭП, поэтому необходимо еще перераспределение земли.

Возможно, стоит поменять место, предложили впечатлившиеся преградами депутаты. Вариантов нет – очень плотная застройка, констатировал заместитель главы Орловского округа.

ИА «Орелград»


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