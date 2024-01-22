Школы в Жилина и Северном районе на «рекламной паузе»

Сообщения орловских властей о начале строительства оказались преувеличены.

О ходе работ на крупных объектах в Орле и Орловском округе поговорили на заседании профильного комитета облсовета 22 января. Заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации госпрограмм Евгений Литвяков напомнил, что контракты заключены в 2023 году. Срок сдачи строительно-монтажных работ – середина ноября 2024 года. Сейчас школы в бумажной стадии. Есть отставание по проектным работам – около двух месяцев. «Разрешения на строительство нет», – сообщил Евгений Литвяков.

Когда же школы будут сданы, поинтересовались депутаты?

«Не отвечу на этот вопрос», – не стал скрывать Литвяков, но заверил, что замечания по проектам отрабатываются в ускоренном режиме.

Подрядчиками проведены подготовительные работы: на одной готов котлован, на второй – вбиты пробные сваи, установлено ограждение.

Председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков сообщил, что выезжал на место.

«По снегу не видно следов человеческих. Напрашивается логика – там все на стопе, – предположил депутат и напомнил, что аванс на объектах более 340 млн рублей. –

Министр Файзуллин приезжал. Капсулу закладывали. Два с половиной месяца отставание! Да хоть две капсулы».

Заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков подчеркнул, что работы не ведутся, так как подрядчики боятся их вести. «Проекты должны выйти из экспертизы», – подчеркнул Штыков. Например, по школе в Жилина – 601 замечание, в том числе требуется технико-экономическое обоснование выбранных решений.

«Стройка там не должна была начинаться, – пояснил Штыков. – <…> Рекламная пауза».

ИА «Орелград»