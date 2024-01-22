В Орле заработал новый пункт проката инвалидных колясок

22.1.2024 | 16:10 Медицина, Новости, Общество

Он открылся при Успенском соборе.

Фото: vk.com/soboruspeniya

Новость сообщили в Орловской митрополии. Пункт проката создан силами приходской службы милосердия «Крылья».

Как пояснили в пресс-службе, здесь можно будет взять напрокат не только коляски, но и костыли – подмышечные и локтевые, а также опорные трости и ходунки. Помощь представляется безвозмездно.

Выдача технических средств реабилитации производится ежедневно. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (953) 810-93-68.

Также собор готов принять в дар вышеуказанные средства реабилитации. Их можно передать в церковную лавку. Напомним, Успенский собор находится в Михаило-Архангельском переулке, дом 1.

Ранее подобный пункт проката открыло орловское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

ИА «Орелград»


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