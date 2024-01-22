В Орле первая поликлиника «села» на треть

22.1.2024 | 16:42 Медицина, Новости

Пришлось уменьшать площадь планируемого здания.

Фото: vk.com/depdor57

Новая поликлиника №1, которую планируют построить между Московским и Старо-Московским шоссе, значительно скорректирована. Об этом на заседании профильного комитета облсовета 22 января сообщил первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков.

В проекте, подготовленном АО НПЦ “Гипроздрав”, последние пять замечаний. Необходимо внести формальные изменения в документацию по наименованию учреждения. Кроме того, на заявленный объем здания не хватало запланированных 854 млн рублей. «Экспертиза не понимает проекты, которые невозможно будет достроить», – пояснил Дмитрий Штыков.

Удешевление проекта произошло за счет квадратуры. Площадь поликлиники сократили с 9 до 6 тыс. кв метров.

ИА «Орелград»


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