Тысячи орловцев отчитались о доходах через Интернет

Налоговики озвучили некоторые итоги декларационной кампании.

За прошлый год жители Орловской области представили более 73 тысяч деклараций о доходах, причем почти 55 тысяч из них были сданы в электронном виде, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Еще более 9 тысяч деклараций орловцы направили налоговикам через отделения МФЦ. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«Представить декларацию о доходах можно лично, обратившись в налоговый орган или МФЦ по месту своего учета, отправить документы по почте или, не выходя из дома, направить отчетность через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, – подсказывают в налоговой службе. – Получить доступ к сервису просто. Можно обратиться в налоговый орган или МФЦ лично и получить логин и пароль, а можно воспользоваться логином и паролем от портала госуслуг. Кроме того, возможен вход с помощью электронной цифровой подписи».

В ведомстве жителям региона напомнили и о том, что с начала этого года стартовала очередная декларационная кампания. То есть сейчас орловцам предстоит отчитаться о своих доходах, полученных в 2023 году. Сделать это надо не позднее 2 мая текущего года (с учетом переноса выходных и праздничных дней). А оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2024 года.

«Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, например, если была продана недвижимость (жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома или земельные участки), находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше 1 миллиона рублей или иное имущество (транспорт, гаражи и т.д.) стоимостью более 250 тысяч рублей, – перечисляют в налоговом ведомстве. – Если получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников».

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Добавим, что 1 января текущего года завершился переходный период на систему ЕНС (Единый налоговый счет). Поэтому платежные поручения со статусом «02» больше не признаются в качестве представленных уведомлений и не отражаются в совокупной обязанности налогоплательщика. Корректной признается только форма, утвержденная приказом ФНС России.

ИА «Орёлград»