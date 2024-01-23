Орловцев будут обучать противодействию терактам

23.1.2024 | 7:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Обучение граждан будет курировать департамент внутренней политики.

Антитеррористические учения. Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о департаменте внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Это еще один орган исполнительной власти специальной компетенции, вошедший в структуру областной администрации. Департамент наделен широким спектром полномочий. Например, именно он обеспечивает рассмотрение поступивших в адрес губернатора и правительства Орловской области документов президента и правительства страны, Совета Федерации, Госдумы и пр.

Он же осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений орловцев, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством срок. Кстати, по поручению правительства департамент вправе выступать учредителем государственных учреждений Орловской области в подведомственных ему сферах деятельности, а также выполнять функции государственного заказчика в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

В положении отмечено и то, что департамент участвует в разработке и реализации мер и государственных программ Орловской области в сфере профилактики терроризма, в организации обучения граждан, проживающих на территории Орловской области, методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Он также участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, находящихся в собственности Орловской области.

Кроме того, департамент стал одним из исполнителей мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации» и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Ему же поручено проводить анализ социально-политического развития Орловской области.

ИА «Орёлград»


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