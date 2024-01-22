В Орле устроили выставку в честь оперы Шостаковича

Выставка музыкально-нотной литературы проходит под названием «Катерина Измайлова»

В Орле в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина заработала выставка музыкально-нотной литературы «Катерина Измайлова». Она приурочена к 90-летию со дня премьеры оперы Дмитрия Шостаковича, написанной по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Как пояснили организаторы, ознакомиться с экспонатами можно по 29 января включительно. На выставке представлены книги по истории создания оперы, ее грамзапись, клавир опер.

«Оперному творчеству композитора посвящены книги А. Богдановой «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича. Путеводитель» и книга «Оперы и балеты Шостаковича», – рассказали в библиотеке имени Бунина. – Одну из глав «Вершина оперного творчества» автор посвятила «Катерине Измайловой» Посетителю выставки будет интересно познакомиться с книгой Г. Вишневской «Галина», ставшей мировым музыкальным бестселлером, несколько страниц которой повествуют о работе певицы над образом героини оперы».

Также представлены нотные издания, в том числе переложение для пения и фортепиано, «Две арии Катерины: для сопрано в сопровождении фортепиано». Интересно, что экспонаты на выставке можно будет не только увидеть, но и послушать. В частности, на проигрывателе виниловых пластинок. Комплект из пяти грамзаписей в 1984 году выпустила «Мелодия». Эту запись и можно прослушать в отделе искусств. Кроме того, с современным обращением к опере посетителей познакомят публикации в представленных на выставке периодических музыкальных изданиях.

«Премьера оперы «Катерина Измайлова» состоялась 22 января 1934 года в Ленинграде, в Малом оперном театре, – уточнили в библиотеке имени Бунина. – Либретто оперы принадлежит Д. Шостаковичу и А. Прейсу по повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», написанной в 1865 году. В 1963 году была осуществлена новая редакция оперы, она поразила первых слушателей яркой оригинальностью музыкального языка, трактовкой характеров главных героев. В 1966 году режиссер Михаил Шапиро осуществил экранизацию «Катерины Измайловой».

Организаторы подчеркивают, что в театре опера вызывала неизменный интерес, но и кинофильм оказался не менее талантливым. Шостакович писал партию Катерины специально для выдающейся оперной певицы Галины Вишневской. Все вместе они создали настоящий шедевр, что было отмечено не только простыми зрителями, но и экспертами. Так, фильм получил Почетный диплом на XXI международном кинофестивале в Эдинбурге.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орёлград»