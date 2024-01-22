Орловчанку будут судить за уклонение от уплаты налогов

Речь идёт о крупном размере.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, в преступлении подозревается экс-директор коммерческой организации. Дело возбудили по материалам Управлений МВД и ФНС по региону.

Известно, что компания занималась строительной деятельностью. Неуплата налогов имела место в период с 2019-го по 2022-й годы. Всего орловчанке вменяется сумма примерно в 20 миллионов рублей (крупный размер).

Предварительно установлено, что уход от уплаты налогов был организован с помощью создания искусственного документооборота. В схему были вовлечены девять организаций, которые не занимались реальной хозяйственной деятельностью и входили в цепочку недобросовестных фирм.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. СК устанавливает все обстоятельства, а также других лиц, причастных к преступлениям.

Ранее в Орле возбудили похожее дело, но о неуплате уже 48 миллионов рублей.

ИА «Орелград»