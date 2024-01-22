В Орле протестировали работу приложения «ИнформУИК»

Орловцев ожидает поквартирный обход в преддверии выборов президента.

Как сообщает Избирательная комиссия орловской области, организаторы выборов протестировали работу мобильного приложения «ИнформУИК». С его помощью в преддверии выборов президента РФ в регионе будет проводиться поквартирный и подомовой обход жителей. Напомним, голосование на выборах пройдет 15-17 марта 2024 года. А с 17 февраля по 7 марта 2024 года членам комиссий предстоит адресно проинформировать избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации. В связи с этим в регионе стартовало обучение членов УИК, участвующих в реализации проекта «ИнформУИК».

«Членам участковых избирательных комиссий рассказали о правилах эффективных межличностных коммуникаций и способах профилактики конфликтных ситуаций, – сообщили в облизбиркоме. – В обучении членов комиссий приняла участие председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева, которая выступая перед участниками обучения, подчеркнула важность и значимость данного проекта ЦИК России и обратила внимание на необходимость качественного информирования избирателей о главной для страны избирательной кампании».

Попутно в Орловской области стартовали совместные тренировки избирательных комиссий с региональным ГУ МЧС и УМВД. Участники на практике отрабатывают алгоритмы действий по обеспечению безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Как пояснили в облизбиркоме, отрабатываются различные сценарии, в том числе, по на случай поступления сигнала о заложенном взрывном устройстве на избирательном участке, при обнаружении на территории избирательного участка бесхозных предметов, а также при возникновении пожара или отключении электроснабжения. Первые тренировки прошли на территории города Ливен и Ливенского района, они продолжатся по всему региону вплоть до 16 февраля.

ИА «Орёлград»