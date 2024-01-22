В Орле в поликлинике №2 отремонтировали отделение профилактики

22.1.2024 | 14:11 Медицина, Новости

Работы обошлись в 39 миллионов рублей.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Ремонт профилактического отделения проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ожидается, что первые пациенты смогут прийти сюда в феврале.

В отделении будет предоставляться полный комплекс услуг для прохождения диспансеризации. Здесь будут делать флюорографию и маммографию, снимать показания ЭКГ, исследовать дыхание. Пациенты смогут пройти все необходимые обследования, включая приём у терапевта, в одном месте.

В отделении отремонтировали пол, потолок и крышу, лестницу. Также приведены в порядок два пассажирских лифта. В ближайшее время они возобновят работу.

ИА «Орелград»


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