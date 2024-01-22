Орловщина вошла в число регионов с низкой преступностью

Рейтинг составлялся по итогам года.

Исследование опубликовал Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня». Специалисты опирались на официальные данные, предоставленные МВД.

В итоге по стране Орловская область оказалась на 18-м месте. В минувшем году на каждые 10 тысяч жителей пришлось по 113,6 преступления. По сравнению с 2022-м, показатель снизился на 3,5%.

Однако если считать не все преступления, а только тяжкие и особо тяжкие, то их число на Орловщине, наоборот, выросло сразу на 16,7%. В итоге на каждые 10 тысяч орловцев пришлось по 34,5 таких криминальных эпизодов.

В целом по стране лидерами стали северокавказские регионы – Чечня, Ингушетия и Дагестан. Замыкают список Алтай, Карелия и Коми. Новые регионы в рейтинге не участвовали.

Средний по стране показатель составил ровно 133 преступления на каждые 10 тысяч россиян.

ИА «Орелград»