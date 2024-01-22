В Орле ищут подрядчиков для ремонта трёх школ

Принимаются заявки от претендентов.

На портале Госзакупок размещены соответствующие публикации. Как и сообщалось ранее, планируется сделать капитальный ремонт в школе №15, лицее №32 и гимназии №39. Заявки принимаются, соответственно, до 7-го, 6-го и 8-го февраля.

Начальные (максимальные) цены контрактов не совпадают, но примерно похожи. Для капремонта школы №15 установлен предел в 247 миллионов 161 тысячи 900 рублей, для лицея – в 239 миллионов 412 тысяч 307 рублей и 62 копейки, для гимназии – в 225 миллионов 324 тысячи 420 рублей и 44 копейки. Во всех случаях подрядчикам полагаются авансы в 50% от всей суммы.

Отметим, что при этом сроки выполнения работ существенно разнятся. Первой должны отремонтировать школу №15 – до 29 ноября текущего года. Затем наступит черёд гимназии №39 (28 февраля 2025-го) и лицея №32 (1 августа 2025-го). Таким образом, ни одно из зданий не будет приведено в порядок к началу следующего учебного года.

Ранее сообщалось, что ученики всех трёх школ должны съехать из привычных помещений в марте этого года – но только в случае, если подрядчики будут найдены оперативно.

ИА «Орелград»