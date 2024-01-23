Аванс на новые орловские школы мог раствориться в долгах

23.1.2024 | 11:09 Новости, Образование, Строительство

Информацией поделилась депутат облсовета Ирина Гоцакова.

Фото: ИА «Орелград»

На заседании профильного комитета 23 января затронули тему строительства образовательных учреждений в Жилина и в Орле на улице Родзевича-Белевича. Ирина Гоцакова сообщила, что у одного подрядчика были долги. Аванс, выделенный на орловскую школу, он, якобы, вложил в другие объекты.

«Его сажать надо», – воскликнул депутат Иван Устинов.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента образования Ирина Патронова сообщила, что запланирована встреча с подрядчиками. Когда она увидит «этих замечательных людей» и обсудит с ними ход реализации проектов, то сможет довести информацию до депутатов.

На комитете облсовета днем ранее заместитель руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков сообщил, что школы в стадии согласования проектно-сметной документации. Отставание от графика около двух месяцев. Непосредственно к строительству подрядчики смогут приступить только после получения документации и необходимого разрешения. Пока проводились только подготовительные работы, уточнил Штыков.

ИА «Орелград»


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