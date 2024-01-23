Сотрудники МЧС спасли жизнь пятерым щенятам

Это случилось в Орловском муниципальном округе.

Как рассказали в областном Управлении МЧС, звонок поступил накануне в 12 часов 10 минут из деревни Нижняя Лужна. В службу спасения обратилась местная жительница.

Известно, что сразу пятеро щенят оказались под вагончиком. Чтобы вытащить их «на свет Божий», спасатели использовали гидравлический инструмент.

В итоге операция прошла благополучно. Сейчас жизням и здоровью щенят ничто не угрожает.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию возгораний. В частности, в Сосковском районе пришлось устранять последствия серьёзного ДТП.

ИА «Орелград»