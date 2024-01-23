Сотрудники МЧС спасли жизнь пятерым щенятам

23.1.2024 | 11:19 Новости, Происшествия

Это случилось в Орловском муниципальном округе.

Фото: УМЧС по Орловской области

Как рассказали в областном Управлении МЧС, звонок поступил накануне в 12 часов 10 минут из деревни Нижняя Лужна. В службу спасения обратилась местная жительница.

Известно, что сразу пятеро щенят оказались под вагончиком. Чтобы вытащить их «на свет Божий», спасатели использовали гидравлический инструмент.

В итоге операция прошла благополучно. Сейчас жизням и здоровью щенят ничто не угрожает.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз. Два выезда пришлись на ликвидацию возгораний. В частности, в Сосковском районе пришлось устранять последствия серьёзного ДТП.

Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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