Департамент образования считает, что школа на Зеленина готова

Член правительства Орловской области Ирина Патронова поделилась наблюдениями.

Тему подняли на заседании профильного комитета заксобрания 23 января. Когда школа на Зеленина будет готова?

«Хороший вопрос, – оценила Ирина Патронова. – Школа начнет работать, когда получит образовательную лицензию, – уточнила чиновница. – Пока таких заявок от руководства образовательного учреждения не поступало. В рамках своей компетенции скажу, что строительные работы закончены».

Напомним, школу на 1225 учащихся должны были сдать в 2022 году, потом обещали к 1 сентября 2023. Когда дети все же пойдут учится в новое учреждение – неизвестно.

Накануне эту же тему обсудили на комитете по градостроительной деятельности. Глава Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов не явился на это заседание.

ИА «Орелград»