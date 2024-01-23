Департамент образования считает, что школа на Зеленина готова

23.1.2024 | 10:50 Важное, Новости, Образование

Член правительства Орловской области Ирина Патронова поделилась наблюдениями.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Тему подняли на заседании профильного комитета заксобрания 23 января. Когда школа на Зеленина будет готова?

«Хороший вопрос, – оценила Ирина Патронова. – Школа начнет работать, когда получит образовательную лицензию, – уточнила чиновница. – Пока таких заявок от руководства образовательного учреждения не поступало. В рамках своей компетенции скажу, что строительные работы закончены».

Напомним, школу на 1225 учащихся должны были сдать в 2022 году, потом обещали к 1 сентября 2023. Когда дети все же пойдут учится в новое учреждение – неизвестно.

Накануне эту же тему обсудили на комитете по градостроительной деятельности. Глава Объединенного муниципального заказчика Максим Лобов не явился на это заседание.

ИА «Орелград»


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