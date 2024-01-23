Более 3000 работников потеряла Орловская область

Численность работников в регионе снизилась по сравнению с предыдущим годом.

В Орловской области в январе-октябре 2023 года среднесписочная численность работников составила 194,8 тысячи человек. По подсчетам специалистов Орелстата, она уменьшилась по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 3,3 тысячи человек, или на 1,7 процента. Наибольшее количество работников приходится на предприятия сферы обрабатывающих производств, то есть на реальный сектор экономики – 36 тысяч человек. Кстати, данный показатель оказался на 1,3 процента меньше, чем годом ранее.

Второй по численности работников является сфера образования, в которой занято 29,2 тысячи сотрудников, на третьем месте расположилась сфера здравоохранения и оказания социальных услуг – 21,4 тысячи человек. В сфере оптовой и розничной торговли в отчетном периоде времени работали 19,7 тысячи человек, в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности – 18,8 тысячи. Меньше всего работников было занято в сфере научных исследований (400 человек) и в сфере добычи полезных ископаемых (200 человек).

По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в октябре 2023 года составила 155 тысяч человек, или 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест. По данным Орелстата, на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,9 тысячи человек.

«По сравнению с сентябрем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 1 процент, – следует также из информации Орелстата. – В октябре 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,9 процента».

ИА «Орёлград»