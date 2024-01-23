Стоянка Ольховец Судбищенской битвы станет памятником

Эксперты выдали положительное заключение на внесение в реестр.

Эксперты признали обоснованным включение в единый реестр памятников вновь выявленного объекта культурного наследия «Стоянка Ольховец / Судбищенская битва, 1555 год». Отметим, что экспертиза стартовала еще в мае 2023 года, а завершилась в январе 2024 года. Объект расположен на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области. Он был обследован археологами, после чего эксперты и выдали положительное заключение. Это означает, что указанный объект может быть официально включен в реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Работа была проделана огромная. Достаточно сказать, что только краткий отчет археологических обследований, проведенных на месте Судбищенской битвы, занимает 50 листов, а акт экспертизы содержит в себе более 240 листов. Попытки найти место Судбищенской битвы предпринимались в течение многих лет, но только в 2021-2023 годах археологам удалось его обнаружить и локализовать. Стоянка, о которой идет речь, примыкает к балке Ольховец. В ходе недавних археологических исследований там было обнаружено более трех тысяч предметов, связанных с воинской материальной культурой Московского царства и Крымского ханства.

Датировка основана на характерных предметах вооружения и монетах-чешуйках Ивана IV (они чеканились до 1547 года) и татарской деньги. Таким образом, считают эксперты, археологический памятник является кратковременной стоянкой, связанной с событиями 4-5 июля 1555 года, когда в районе урочища Судбище произошло столкновение крымско-татарского войска и отряда русских воинов под руководством Ивана Шереметева. В результате произошедшей двухдневной битвы обе стороны понесли серьезные потери. Татарские отряды вынуждены были спешно отойти в Крым. Всего в сражении по разным оценкам историков могли принимать участие от 40 до 70 тысяч воинов, что ставит эту битву в ряд крупнейших столкновений своего времени.

Археологи предполагают, что исследованный ими участок стоянки может относиться ко второму дню битвы, когда оставшиеся русские воины «засеклись» на месте своего лагеря, располагавшегося в дубраве, укрывшись за построенным кругом телегами и поваленными деревьями. Кстати, площадь проведенных исследований составила 740 га. Разведка была проведена без земляных работ, с применением аэрофотосъемки. В настоящий момент историческая стоянка расположена на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

ИА «Орёлград»