Орловский детсад не соблюдал нормы питания

Озвучены результаты проверки эффективности работы дошкольного учреждения.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала результаты проверки эффективности расходования МБДОУ «Детский сад компенсационного вида №11 города Орла». Как уже рассказывал «Орёлград», мероприятие было плановым. Аудиторы изучили расходование средств на оплату труда и питание в 2022-2023 годах. Было установлено, что в 2022 году детсаду были выделены субсидии в общей сумме 14,838 миллиона рублей, из них расходы на оплату труда с начислениями составили 14,098 миллиона рублей, или 95 процентов от полученной субсидии. За 9 месяцев 2023 года детсаду выделили 10,888 миллиона рублей, из которых 10,134 миллиона было потрачено на оплату труда работников.

«В проверяемом периоде списочная численность воспитанников в двух группах превышала предельную наполняемость на 25 и на 41 процентов, – сообщает КСП. – Неправомерные расходы на оплату труда работников, занимающих должности, сверх норматива составили 1,768 миллиона рублей, в том числе: в 2022 году – 965,5 тысячи рублей, за 9 месяцев 2023 года – 802,5 тысячи рублей».

Неэффективное расходование средств на организацию питания в 2022 году аудиторы оценили в 1,27 миллиона рублей, в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 521,4 тысячи рублей, за счет средств родителей – 749,3 тысячи рублей. КСП также сообщает, что при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин, причем практически по всему перечню пищевой продукции.

«Кредиторская задолженность за проверяемый период по расчетам за продукты питания увеличилась более чем в 2 раза, в том числе за счет: бюджетных средств – в 1,2 раза, за счет средств родительской платы – почти в 3 раза, – следует из отчета Контрольно-счетной палаты. – Установлены иные нарушения действующего законодательства. С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11».

ИА «Орёлград»