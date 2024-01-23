Кого «кормить» – детей или троллейбусы?

23.1.2024 | 15:00 Новости, Образование, Экономика

Поспорили в горсовете Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Вопрос о перераспределении средств между строчками городской казны рассмотрели на заседании профильного комитета 23 января. Администрация Орла предложила выделить МУП «ТТП» 52 млн рублей, учреждениям образования – 29 млн рублей. В обоих сферах долги.

Одна из компаний, поставившая технику в лизинг, требует банкротства транспортного предприятия из-за просрочки платежей. Директор ТТП Игорь Косолапов сообщил, что еженедельно гасят лишь около 10 тысяч из выручки. Всего кредиторка предприятия порядка 150 млн рублей, в том числе долги по налогам, за топливо, тепло, газ. Заместитель мэра Алексей Степанов отметил, что пришло предостережение от прокуратуры, что возможно возбуждение уголовного дела, если помощь муниципальному предприятию не окажут.

По расчетам на 1 января, 300 млн рублей нужно учреждениям образования. У 138 заблокированы счета.

«Давайте выбирать: школы или транспорт?» – предложил депутат Николай Паршиков.

Коллеги поддержали: обе сферы важны для города.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орла Татьяна Успенская подчеркнула, что средства, заложенные на погашение кредиторской задолженности, уходят на новые расходные обязательства. Ранее начальник финансового управления сообщила, что общий объем кредиторки превысил уже 1,1 млрд рублей.

ИА «Орелград»


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