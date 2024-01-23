Гендиректора «Дорстроя 57» наказали за затянувшийся ремонт

Компания занималась улицей Космонавтов в Орле.

Объект ремонтировали в этом году. Улицу должны были сдать 31 июля, но это произошло месяцем позже. В итоге прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Его рассмотрел мировой суд. В итоге гендиректора подрядной организации привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В надзорном ведомстве не уточнили, в чём именно заключается наказание. Однако известно, что ответственному руководителю вменяли часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Для должностных лиц она предусматривает штраф в размере от 5 до 15 процентов от стоимости неисполненных обязательств, но не менее 30 тысяч рублей. Альтернативное наказание – дисквалификация на срок до двух лет.

«В настоящее время работы на объекте завершены», – напомнили в органе надзора.

ИА «Орелград»