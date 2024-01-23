Застолье пожилых орловцев закончилось поножовщиной

Потерпевший скончался.

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Убийство произошло в Новодеревеньковском районе в деревне Суры. Согласно текущей версии, двое местных жителей совместно распивали алкоголь в вечернее время. Обоим мужчинам было по 61-му году.

В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт на бытовой почве. Гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

На данный момент подозреваемый задержан и заключён под стражу. Уголовным делом занимается Следственный комитет.

ИА «Орелград»