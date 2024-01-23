Застолье пожилых орловцев закончилось поножовщиной

23.1.2024 | 14:23 Новости, Происшествия

Потерпевший скончался.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Убийство произошло в Новодеревеньковском районе в деревне Суры. Согласно текущей версии, двое местных жителей совместно распивали алкоголь в вечернее время. Обоим мужчинам было по 61-му году.

В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт на бытовой почве. Гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.

На данный момент подозреваемый задержан и заключён под стражу. Уголовным делом занимается Следственный комитет.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

ИА «Орелград»


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