Ливны пока не дождались новых автобусов

Местные жители жалуются на транспортные проблемы.

Тему затронули в соцсетях во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Где обещанные Ливнам автобусы? А то с маршрутными такси полный беспредел. Школьники по 40 минут ждут маршрутку на морозе», – написал в комментариях один из пользователей.

Ему ответили с аккаунта городской администрации. Чиновники подтвердили, что Ливны должны были получить новые автобусы до конца декабря. Однако вопрос «забуксовал».

«По информации Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области поставка новых автобусов перенесена на 2024 год. Определить сроки ввода в эксплуатацию новых автобусов в компетенции департамента», – заявили в горадминистрации.

Также чиновники рассказали, что Ливны должны получить 10 автобусов большой вместимости. Пять из них – модели «ПАЗ 32054». Каждый из этих «ПАЗиков» способен перевозить до 43 человек (посадочных мест – от 19 до 25). Ещё пять автобусов – модели «ГАЗ A68R52». «Газели» вмещают по 22 человека (посадочных мест – 17).

ИА «Орелград»