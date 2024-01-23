В Орле в больнице Семашко открылось отделение реабилитации

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Как рассказали чиновники, лечение в новом отделении будут проходить пациенты с поражениями центральной нервной системы. В основном, это люди, которые перенесли инсульты. Они заново учатся говорить и ходить, а также обслуживать себя. Для того, чтобы вернуть им эти навыки, здесь созданы необходимые условия.

С пациентами работает мультидисциплинарная бригада специалистов. В неё вошли врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский психолог, специалисты по физической реабилитации, логопеды, физиотерапевты, а также медсёстры.

Также пациентам помогут современные тренажёры и комплексы. В отделении есть стабилоплатформа, аппараты для механотерапии и электростимуляции, система для активной реабилитации верхних конечностей и другие средства реабилитации. Всё это позволит как можно оперативнее и эффективнее восстановить координацию и равновесие, а также развить мелкую моторику верхних конечностей.

ИА «Орелград»