На Орловщине прокуратура заставила райадминистрацию убрать мусор

23.1.2024 | 10:40 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Для этого пришлось обращаться в суд.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения выявили в Хотынецком районе. Как установили сотрудники надзорного ведомства, в посёлке Хотынец образовались две стихийные свалки твердых коммунальных отходов.

При этом местная администрация не предпринимала положенных мер к их устранению. В итоге представитель прокуратуры обратился в суд.

Там одобрили иск и обязали райадминистрацию выполнить свои обязанности. «Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что по инициативе органа надзора в Орле подрядчика оштрафовали за неспешный капремонт.

ИА «Орелград»


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