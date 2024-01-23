На Орловщине прокуратура заставила райадминистрацию убрать мусор

Для этого пришлось обращаться в суд.

Нарушения выявили в Хотынецком районе. Как установили сотрудники надзорного ведомства, в посёлке Хотынец образовались две стихийные свалки твердых коммунальных отходов.

При этом местная администрация не предпринимала положенных мер к их устранению. В итоге представитель прокуратуры обратился в суд.

Там одобрили иск и обязали райадминистрацию выполнить свои обязанности. «Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой», – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что по инициативе органа надзора в Орле подрядчика оштрафовали за неспешный капремонт.

ИА «Орелград»