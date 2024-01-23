Облсовет выделил 65 миллионов рублей на наказы избирателей

Реализацией наказов займутся профильные департаменты обладминистрации.

В Орловской области утверждена государственная программа «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов». Контроль за ее исполнением возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области. Общий объем финансирования составит 65 миллионов рублей. Все средства имеют целевое назначение, депутаты облсовета сами определили необходимые работы и услуги, на которые будут потрачены средства. Выделяются они, кстати, из бюджета региона, ежегодно. Реализацией программы займутся профильные департаменты обладминистрации.

Так, на наказы избирателей в сфере образования в 2024 году будет выделено 30,13 миллиона рублей. В данном случае депутатские средства направят на текущий ремонт зданий и прилегающих территорий школ и дошкольных учреждений региона, приобретение оргтехники, инвентаря и оборудования, в том числе спортивного, ростовой мебели, систем экстренного оповещения и управления эвакуацией людей, оборудования для школьных и детсадовских столовых, учебников и методической литературы.

Основные направления реализации наказов избирателей в сфере здравоохранения в текущем году касаются приобретения медицинского оборудования, проведения текущего ремонта объектов здравоохранения Орловской области, замены оконных блоков, приобретения мебели и оргтехники, ремонта и покупки автомобилей. На указанные цели предполагается направить 4,38 миллиона рублей.

Еще 7,7 миллиона рублей будет освоено в сфере культуры. В данном случае деньги направят на проведение текущего и капитального ремонта учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов, изготовление сценических костюмов. Объем финансирования реализации наказов избирателей в жилищно-коммунальной сфере составит 17,964 миллиона рублей. Здесь основные направления касаются решения вопросов обустройства детских и спортивных площадок, приобретения глубинных насосов, материалов и оборудования для ремонта водопроводной сети, устройства уличного освещения и благоустройства.

ИА «Орелград»