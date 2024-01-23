В Орле вспомнили выдающегося литературоведа

В «Бунинке» открылась выставка в часть Ксении Муратовой.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Выдающийся библиограф и литературовед К.Д. Муратова». Посетить ее можно по 19 февраля 2024 года. На выставке представлены материалы, связанные с научной деятельностью Ксении Муратовой, в том числе такие издания, как «М. Горький. Справочник», «Творчество И. С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени», «Справочно-библиографические источники в собраниях Пушкинского дома», «Литература русского зарубежья. Книги 1917-1940. Материалы к библиографии» и «Писатели Орловского края. Биобиблиографический словарь».

«Ксения Дмитриевна Муратова, выдающийся библиограф, литературовед, доктор наук, профессор, – пояснили в «Бунинке». – Родилась 13 (26) января 1904 года в городе Болхове Орловской губернии. Работала в качестве библиотекаря и библиографа в массовых и научных библиотеках. С 1934 года вся ее творческая жизнь была связана с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (ныне – Российская академия наук)».

Муратова участвовала в издании сочинений Чехова, Гоголя, Успенского, Островского и других писателей. Вместе с Балухатым составляла капитальные библиографии «Критика о М. Горьком» и «Литературная работа М. Горького». В «Бунинке» отмечают и е очень большой вклад в подготовку персональных библиографий Чехова, Островского, Луначарского, Шолохова и других писателей.

«В научно-исследовательской работе невозможно обойтись без библиографического труда Муратовой «Периодика по литературе и искусству за годы революции. 1917-1932 гг.», который стал библиографической редкостью, – продолжают в «Бунинке». – В 1959 году Муратова возглавила в ИРЛИ сектор источниковедения и библиографии, который под ее редакцией подготовил два фундаментальных библиографических свода – «История русской литературы конца XIX века» (1962) и «История русской литературы конца XIX-XX века» (1963)».

В Орле не забывают и о том, что в своих работах Муратова уделяла большое внимание писателям-орловцам, в том числе Николаю Лескову, Леониду Андрееву, Ивану Бунину, Борису Зайцеву и др. Она также помогала в издании сборников. Например, под редакцией Муратовой и Шевелевой в 1981 году был издан биобиблиографический словарь «Писатели Орловского края», удостоенный премии Министерства культуры.

Организаторы отмечают, что на выставке также можно ознакомиться с публикациями о Муратовой. Сама выставка предназначена для преподавателей, студентов и всех интересующихся библиотечным делом, литературоведением и историей Орловского края.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»