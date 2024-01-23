Под Орлом экс-начальнику ОГИБДД продлили арест

Суд посчитал, что на свободе он может воспрепятствовать следствию.

Залегощенский районный суд Орловской области продлил домашний арест бывшему начальнику местного отделения ГИБДД. Напомним, что аналогичное ходатайство этот суд уже рассматривал в конце 2023 года. Тогда было решено оставить бывшего полицейского С. под домашним арестом на два месяца. На этот раз, как пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда, был рассмотрен материал о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Поясним, что органами предварительного следствия экс-правоохранитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие).

По версии следствия, он «совершил незаконные действия, направленные на обеспечение принятия решения о прекращении производства по делу об административном правонарушении по находящемуся в производстве подчиненного сотрудника подразделения ГИБДД материалу проверки по факту ДТП с участием автомобиля». Проще говоря, у следствия, видимо, есть основания подозревать, что обвиняемый хотел выгородить некоего виновника ДТП.

«Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд, в том числе учел, что преступление, в совершении которого обвиняется С., относится к тяжкому преступлению, направленному против государственной власти и интересов государственной службы, за которое уголовным законодательством РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба районного суда. – Находясь на свободе без контроля со стороны компетентных органов, у суда имеются основания полагать, что обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу».

В результате суд не нашел оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения. Бывшему начальнику ОГИБДД мера пресечения в виде домашнего ареста продлена еще на 24 суток, однако постановление об этом еще не вступило в законную силу. Обвиняемый имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции и попробовать освободиться из-под домашнего ареста.

ИА «Орелград»