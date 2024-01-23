Облсуд повторно рассмотрел дело Панфилова и Прохорова

Приговор орловским журналистам вступил в силу.

Напомним, дело рассматривалось в апелляции. Ранее Советский районный суд признал журналистов виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Каждому из них назначили наказание в виде условного лишения свободы на 2,5 года – с испытательным сроком 3 года. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и попыталась обжаловать решение.

Однако перед повторным рассмотрением дела уже в областном суде гособвинитель сам отозвал своё апелляционное представление и апелляционные жалобы. В итоге разговаривать стало не о чем. Судебная коллегия постановила прекратить дальнейшее производство. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, суд установил, что журналисты требовали от орловского бизнесмена Тильмана 100 тысяч рублей. В обмен на это они соглашались отказаться от создания и распространения материалов о его предпринимательской деятельности, которые могли нанести вред правам и интересам орловца.

ИА «Орелград»