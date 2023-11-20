Облсуд ещё раз рассмотрит дело орловских журналистов

Прокуратура обжалует приговор Панфилову и Прохорову.

Областной суд принял к рассмотрению жалобу региональной прокуратуры на приговор, вынесенный Владимиру Панфилову и Артёму Прохорову. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Надзорное ведомство считает решение первой инстанции слишком мягким. Известно, что жалоба поступила в облсуд 14 ноября и была принята к рассмотрению 16 ноября. Пока что дата первого заседания не назначена.

Советский районный суд Орла завершил рассмотрение дела орловских журналистов, которые обвинялись в вымогательстве, 24 октября. Панфилова и Прохорова признали виновными и назначили каждому наказание в виде лишения свободы условно на 2,5 года с испытательным сроком 3 года. Обоих осуждённых освободили от домашнего ареста (под подписку о невыезде).

В свою очередь, прокуратура настаивала на реальных сроках заключения и штрафах, а защита требовала полностью оправдать журналистов. Сами осуждённые заявили, что не будут оспаривать данное решение.

Как установил суд, Панфилов и Прохоров требовали у орловского бизнесмена Владимира Тильмана 100 тысяч рублей. В обмен на это они соглашались не распространять некие негативные материалы, связанные с его деятельностью.

ИА «Орелград»