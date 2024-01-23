В Орле остановка становится опасной для пассажиров

Её состояние угрожает их жизни и здоровью.

Речь об остановочном павильоне, установленном у дома по улице Московской, 80. Официально эта остановка называется «Экран».

Орловцы публикуют фотографии павильона в соцсетях. Судя по ним, полуразрушенная крыша остановки в любой момент может обрушиться кому-нибудь на голову.

Также вопрос поднимался в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Однако официальные структуры пока не ответили на него, по крайней мере, публично.

Отметим, что в 2019-м году местные жители пришли на профильный комитет горсовета. Тогда суть их жалобы состояла в том, что на «Экране» не останавливаются маршрутки – в том числе, из-за особенностей рельефа.

Ранее Орловское отделение ЛДПР объявило о начале сбора информации о местах, не оборудованных остановочными павильонами.

ИА «Орелград»