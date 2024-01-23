Орловца будут судить за манипуляции со специальными техсредствами

Речь идёт о технике, предназначенной для тайного получения информации.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, обвиняемый – житель Орла. Ему вменяется незаконное приобретение и незаконный сбыт технических средств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). Также он обвиняется в покушении на незаконное приобретение такой техники (часть 3 статья 30 УК РФ).

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Известно, что, по текущей версии правоохранительных органов, обвиняемый, используя интернет, приобретал запретную технику, а затем перепродавал её. Один из эпизодов пресекли правоохранители. Других подробностей не сообщается.

О последнем подобном случае стало известно в апреле минувшего года. Тогда некий 29-летний мужчина, находясь в Заводском районе, сбыл техсредства, предназначенные для срытого видеонаблюдения, после чего отправил их покупателю с помощью курьерской доставки.

ИА «Орелград»