Орловца будут судить за манипуляции со специальными техсредствами

23.1.2024 | 17:45 Закон и порядок, Новости

Речь идёт о технике, предназначенной для тайного получения информации.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, обвиняемый – житель Орла. Ему вменяется незаконное приобретение и незаконный сбыт технических средств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК РФ). Также он обвиняется в покушении на незаконное приобретение такой техники (часть 3 статья 30 УК РФ).

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Известно, что, по текущей версии правоохранительных органов, обвиняемый, используя интернет, приобретал запретную технику, а затем перепродавал её. Один из эпизодов пресекли правоохранители. Других подробностей не сообщается.

О последнем подобном случае стало известно в апреле минувшего года. Тогда некий 29-летний мужчина, находясь в Заводском районе, сбыл техсредства, предназначенные для срытого видеонаблюдения, после чего отправил их покупателю с помощью курьерской доставки.

ИА «Орелград»


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