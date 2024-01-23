Здание Орловского психоневрологического диспансера удивило КСП

Отчет о результатах проверки учреждения прозвучал в облсовете.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, отчет о проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» прозвучал на заседание комитета облсовета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Его представила заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Наталья Новикова. «В ходе своего выступления она обратила внимание на установленные нарушения в сфере бухгалтерского учета, при расчетах по оплате труда, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок», – уточнили в КСП.

Проверка была плановой. В ее рамках были выявлены нарушения в сфере бухгалтерского учета, выразившиеся в некотором искажении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе за счет неотражения дебиторской задолженности по расчетам по доходам с департаментом здравоохранения Орловской области и неотражения кредиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг по расчетам с юридическими и физическими лицами, а также за счет завышения кадастровой стоимости земельного участка на сумму 2,665 миллиона рублей.

«По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения учреждением при расчетах по оплате труда на общую сумму 290 тысяч рублей», – говорится в отчете КСП. Кроме того, в ходе проверки были установлены расхождения в площади, указанной в копиях технических паспортов на объекты, выданных ОГУП «Орловский центр «Недвижимость», и правоустанавливающими документами. В частности, внимание аудиторов в этом плане привлекло административное здание, являющееся памятником архитектуры XIX века.

Разница в площади здания, на которое зарегистрировано право оперативного управления, по данным Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Орловской области, с данными Реестра имущества Орловской области составляет 146,4 квадратных метров. Также КСП сообщает, что по результатам проверки закупок товаров, работ и услуг было зафиксировано 7 фактов нарушений законодательства о контрактной системе.

ИА «Орелград»