В кладбища Орла вложат 31 миллион рублей

24.1.2024 | 7:00 Важное, ЖКХ, Новости

В ближайшие годы городские кладбища очистят от аварийных деревьев.

Фото: ИА «Орелград»

Как уже рассказывал «Орелград», мэрия утвердила муниципальную программу «Экология города Орла», действие которой рассчитано по 2026 год включительно. Ее куратором является управление жилищно-коммунального хозяйства. Соисполнителями станут муниципальные учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Общий объем финансирования программы составляет 86,4 миллиона рублей.

Значительная часть этих средств будет направлена на мероприятия по содержанию и благоустройству городских кладбищ. Целевыми индикаторами успешного исполнения программы в данном случае станут: площадь очищенных от отходов городских кладбищ и воинских захоронений, количество спиленных аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах и протяженность отремонтированных ограждений.

«В рамках мероприятий осуществляется уборка территорий городских кладбищ и воинских захоронений, снос сухих и упавших деревьев, произраставших на территории городских кладбищ, проведение работ по ремонту ограждений кладбищ, – такие планы заложены в программу. – Реализация данных мероприятий позволит обеспечить меры по охране окружающей среды на территории города Орла для создания безопасной и комфортной среды проживания».

Санитарная очистка территорий городских кладбищ и воинских захоронений будет включать в себя несколько мероприятий. Так, программой предусмотрена очистка от отходов 11 га территорий городских кладбищ и воинских захоронений, на что будет выделено 26,2 миллиона рублей. Еще 3 миллиона рублей будет потрачено на снос аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах. Кроме того, предусмотрен ремонт 827 квадратных метров кладбищенских ограждений, что обойдется бюджету города ровно в 2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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