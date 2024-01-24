В кладбища Орла вложат 31 миллион рублей

В ближайшие годы городские кладбища очистят от аварийных деревьев.

Как уже рассказывал «Орелград», мэрия утвердила муниципальную программу «Экология города Орла», действие которой рассчитано по 2026 год включительно. Ее куратором является управление жилищно-коммунального хозяйства. Соисполнителями станут муниципальные учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Общий объем финансирования программы составляет 86,4 миллиона рублей.

Значительная часть этих средств будет направлена на мероприятия по содержанию и благоустройству городских кладбищ. Целевыми индикаторами успешного исполнения программы в данном случае станут: площадь очищенных от отходов городских кладбищ и воинских захоронений, количество спиленных аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах и протяженность отремонтированных ограждений.

«В рамках мероприятий осуществляется уборка территорий городских кладбищ и воинских захоронений, снос сухих и упавших деревьев, произраставших на территории городских кладбищ, проведение работ по ремонту ограждений кладбищ, – такие планы заложены в программу. – Реализация данных мероприятий позволит обеспечить меры по охране окружающей среды на территории города Орла для создания безопасной и комфортной среды проживания».

Санитарная очистка территорий городских кладбищ и воинских захоронений будет включать в себя несколько мероприятий. Так, программой предусмотрена очистка от отходов 11 га территорий городских кладбищ и воинских захоронений, на что будет выделено 26,2 миллиона рублей. Еще 3 миллиона рублей будет потрачено на снос аварийных и упавших деревьев на городских кладбищах. Кроме того, предусмотрен ремонт 827 квадратных метров кладбищенских ограждений, что обойдется бюджету города ровно в 2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»